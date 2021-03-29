Саудовская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном в сфере фармацевтики

Посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов провел в городе Джидде встречу с вице-председателем компании «Jamjoom Pharma Group» Махмудом Джамджумом и его коллегами, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Целю данной встречи стало обсуждение практических шагов сотрудничества между Узбекистаном и компанией.

В начале встречи Махмуд Джамджум с теплотой вспомнил свою поездку в январе в Узбекистан в составе делегации Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом. Он высоко оценил итоги данного визита и состоявшегося в его рамках в городе Бухаре Узбекско-саудовского бизнес-форума, а также переговоров в формате «B2B» и «B2G».

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с проработкой и реализацией совместных проектов сотрудничества в сфере фармацевтики. Махмуд Джамджум подробно рассказал о возможностях компании и организовал тур по ее производственным подразделениям.

Вице-председатель компании отметил, что в настоящее время «Jamjoom Pharma» разрабатывает стратегию выхода на рынок Узбекистана и намерена обсудить с узбекскими партнерами перспективные проекты по производству лекарственных препаратов в республике. Он подчеркнул, что производственные линии компании можно создать в свободных экономических зонах республики.

Для этого делегация «Jamjoom Pharma» планирует совершить визит в Узбекистан в текущем году с учетом ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Вице-председатель отметил, что в перспективе, если в Узбекистане будет создано саудовское предприятие по производству фармацевтических препаратов, для подготовки специалистов компания может открыть филиал Академии «Jamjoom Pharma» в нашей республике, что явится ещё одним направлением сотрудничества.