«Узбеккосмос» налаживает сотрудничество по привлечению передовых финских технологий

24 марта посольством Узбекистана в г.Риге организована встреча в формате видеосвязи между руководством и экспертами Агентства космических исследований и технологий при Кабинете Министров «Узбеккосмос» и финской корпорации NOKIA, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

NOKIA - финская транснациональная технологическая корпорация. Работает более чем в 100 странах мира. Персонал превышает 103 тысячи человек. Ежегодный доход достигает 23 миллиарда долларов США. Входит в число 500 крупнейших компаний мира по версии Fortune Global 500. Разрабатывает следующее поколение стандартов для сетей подвижной связи 5G. Имеет представительство в Узбекистане.

Открыли видеоконференцию посол Узбекистана в Финляндии с резиденцией в г.Риге Кадамбай Султанов и вице-президент NOKIA по Европе и Центральной Азии Микко Лаванти.

Стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях взаимного сотрудничества.

Ответственными представителями «Узбеккосмос» представлена подробная информация о задачах нового Агентства. Подчеркнуто особое внимание руководства республики вопросам развития отрасли и привлечения передового опыта мировых лидеров в данной области. В этой связи проявлен интерес к определению сфер практического взаимодействия с NOKIA.

В свою очередь, вице-президент NOKIA Микко Лаванти с теплотой вспомнил свой февральский визит в Узбекистан. Он высоко оценил преобразования, осуществляемые в Узбекистане под руководством Президента Шавката Мирзиёева и отметил целенаправленность усилий по привлечению высоких технологий во все отрасли экономики республики.

Экспертами NOKIA проведена развернутая презентация возможностей компании, которые могут представить интерес для узбекской стороны. Озвучены предложения по перспективным направлениям сотрудничества.

В ходе встречи обговорены сферы партнерства, представляющие взаимный интерес, и график предстоящих экспертных контактов.