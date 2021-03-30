Узбекистан пересмотрел ставки таможенного сбора

Государственным таможенным комитетом Узбекистана утвержден Порядок взимания таможенных сборов за таможенное оформление товаров и транспортных средств вне определенных для этого мест и вне установленного времени работы таможенных органов. Как передает Trend со ссылкой на review.uz, об этом сообщает правовой портал Норма.

Установлен порядок взимания таможенных пошлин и оформления заказ-наряда. Согласно порядку заинтересованное лицо может обратиться в письменном виде или в электронной форме в таможенный орган, в зоне деятельности которого будет производиться таможенное оформление, с просьбой о проведении таможенного оформления товаров вне определенных для этого мест.

Таможенные пошлины за таможенный осмотр и досмотр товаров, находящихся под таможенным контролем, за перегрузочные операции взимаются путем оформления заказа-наряда. За таможенное оформление грузов – путем внесения соответствующей информации в грузовую таможенную декларацию.

Заказ-наряд – это электронный документ, выдаваемый таможенными органами при сборе таможенных платежей за таможенное оформление товаров и транспортных средств вне установленных мест и (или) вне рабочего времени таможенных органов.

Внеурочным считается время с 18:00 до 9:00, выходные и праздничные дни. Отсчет времени при таможенном оформлении товаров вне мест осуществления начинается с начала таможенного оформления и заканчивается подписанием заказ-наряда.

В случае если на таможенное оформление вне определенных для этого мест и вне установленного времени работы таможенных органов потрачено времени менее одного часа, то взимаются таможенные сборы как за полный час работы одного сотрудника таможенного органа.

Если в заявлении заинтересованного лица содержится просьба о выделении нескольких сотрудников для проведения таможенного досмотра, перегрузочных операций, таможенная пошлина уплачивается за каждого сотрудника, выделенного таможенным постом.

Заказ-наряд оформляется в электронном виде в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов. Заказ-наряд состоит из двух частей: «заказ-наряд» и «счет-фактура».

Заказ-наряд заполняется таможенными органами в информационной системе на основании сведений, указанных в заявлении заинтересованного лица в таможенный орган. Он включает также информацию об уплаченных таможенных сборах за таможенное оформление.