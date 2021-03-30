С малазийской компанией обсуждены практические аспекты реализации инвестиционного проекта в Узбекистане

Сегодня узбекские дипломаты посетили производственные мощности малазийской компании «Apollo Rubber» и обсудили с директором Ваидхянатаном Лакшмананом перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Основанная в 1988 году компания «Apollo Rubber» со штаб-квартирой в малазийском штате Селангор занимается производством латексных и нитриловых перчаток, в том числе для медицинского назначения. Производимая предприятием продукция экспортируется на рынки стран Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.

В рамках встречи малазийской стороне представлена подробная информация о проводимых в Узбекистане широкомасштабных реформах, направленных на оздоровление деловой среды, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие цифровизации на всех этапах предоставления государственных услуг, а также созданных в стране свободных экономических зонах.

Малазийской стороной выражена заинтересованность в рассмотрении возможности реализации инвестпроекта по производству латексных и нитриловых перчаток совместно с потенциальными узбекскими предприятиями, в том числе путем передачи соответствующей промышленной технологии в виде инвестиций компании «Apollo Rubber».

Ваидхянатан Лакшманан особо отметил, что растущий из-за пандемии коронавируса в глобальном масштабе спрос на вышеуказанную продукцию будет способствовать созданию экспортоориентированного производства в Узбекистане, которое несомненно откроет новые возможности для малазийской стороны по выходу на рынки стран Центральной Азии.

По итогам переговоров достигнута договоренность о налаживании партнерских отношений между компанией «Apollo Rubber» и надлежащими узбекскими предприятиями для изучения и подробного обсуждения реализации данного инвестпроекта.