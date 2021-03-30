Ведущие польские производители сельхозтехники готовятся к работе в Узбекистане

По инициативе посольства Узбекистана состоялась встреча с представителями ведущих польских производителей сельскохозяйственной техники «Pronar» и «Unia», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В мероприятии, прошедшей в формате видеоконференцсвязи, посол Бахром Бабаев проинформировал участников о рынке сельхозмашин и оборудования в Узбекистане, их производстве и использовании. Посол также отметил важность для страны открытия производства в Узбекистане с постепенной локализацией продукции, в которой нуждаются агропромышленные предприятия нашей страны.

Директор по Центральной Азии «Pronar» Роман Лешковский отметил, что компания в течение нескольких лет изучает возможность открытия предприятия в одном из регионов Узбекистана. И в скором времени посетит нашу страну для обсуждения данного вопроса с узбекскими партнерами.

Президент компании «Unia» Михал Пиотровский отметил, что в Узбекистане есть все необходимое – сырье, квалифицированные рабочие, выгодные условия для инвестирования, большая потребность в сельхозтехнике, для того, чтобы открыть в стране производство.

По итогам встречи стороны договорились о проведении в ближайшее время специальной видеоконференции с участием руководителей «Pronar» и «Unia», АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» и компании SN INVEST.