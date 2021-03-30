«Узбекнефтегаз»: Проведены ремонтные работы на газоперекачивающих агрегатах в комплексе «Кукдумалок»

В соответствии с поручением председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева в целях подготовки и переработки добытого природного газа и улучшения качества показателей в отрасли проводится широкомасштабная работа, сообщает Trend со ссылкой на АО «Узбекнефтегаз».

В частности, проведены регламентные и ремонтные работы на газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций в сборочных пунктах № 2, 3, 6 комплекса «Кукдумалок» Мубарекского нефтегазодобывающего управления с использованием их внутренних возможностей.

Основная задача этих компрессорных станций заключается в перекачке низкого давления природного газа поступающего из скважин, с помощью повышения давления. На компрессорные станции №1, 2, 3 на Головное сооружение комплекса «Кукдумалок».

Следует отметить, что остановка одной из этих станций приведёт к сокращению добычи природного газа примерно на 1 миллион кубометров в сутки. Для предотвращения сокращения объёмов природного газа требуется поэтапное оперативное проведение регламентных и ремонтных работ на газоперекачивающих агрегатах станций комплекса.

Очередные ремонтные работы на газотурбинных двигателях марки «Д-336-2» и компрессорах «ТКА-Ц-6,3», «А/0,17-0,9», «М-1», установленных на газоперекачивающих агрегатах комплекса, выполнены инженерным персоналом станции в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

В процессе регламентных и ремонтных работ внутренняя часть газогенераторов промыта смягчённой водой с использованием специального моющего средства.

Полностью заменены воздушные, топливные и масляные фильтры газотурбинных двигателей.

Все основные и вспомогательные оборудования газотурбинных двигателей и компрессоров были полностью проверены. Также в процессе ремонта производится ряд технически сложных расчётов, а также проведены наладочные работы.

В результате удалось обеспечить бесперебойную, стабильную работу газоперекачивающих агрегатов и предотвратить сокращение объёмов добычи природного газа. Также предусматривается резервный агрегат для выполнения регламентных работ и включения в работу в кратчайшие сроки с целью недопущения утечки газа при аварийной остановке агрегата привода газа.