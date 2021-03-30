Украина и Узбекистан намерены усилить сотрудничество в сфере промышленности

В украинской столице состоялась встреча посла Узбекистана Алишера Курманова с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Олегом Уруским в рамках которой обсуждены вопросы активизации сотрудничества в сфере промышленности, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По словам члена правительства, «Украине необходимо усилить сотрудничество с Узбекистаном, так как нынешняя положительная динамика открывает перспективы для развития и углубления дальнейших отношений между странами».

Было отмечено, что возобновление деятельности совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству могло бы сыграть особую роль в процессах экономической интеграции двух стран.

Как отметил вице-премьер, несмотря на пандемию объем торговли товарами и услугами между странами в 2020 году вырос до 449,6 миллиона долларов США, что на 30% больше по сравнению с 2019 годом (345 миллионов долларов).

В ходе состоявшегося диалога был обсужден целый комплекс вопросов по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Украиной.

В качестве задачи на ближайшую перспективу были обозначены такие цели, как организация в Украине и Узбекистане национальных выставок «Made in Uzbekistan» и «Made in Ukraine», а также активизация программы двусторонних визитов на уровне руководителей промышленных предприятий.