В Узбекистане разрешат проводить платную вакцинацию от коронавируса частникам

В Узбекистане частным компаниям разрешат проводить платную вакцинацию от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Kabar.

"Вакцинация на платной основе тех лиц, которые не входят в группу риска, будет осуществляться теми негосударственными пунктами и медицинскими учреждениями, в чьи обязанности не входит плановая вакцинация против инфекционных заболеваний. Естественно, в каждом случае будет дано специальное разрешение территориальными центрами Санитарно-эпидемиологического благополучия, насколько данные организации готовы к проведению вакцинации", – отметил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

Напомним, ранее Отабеков заявил, что вакцинация в крупных городах начнётся в апреле, в райцентрах и селах – в мае. Остальные получат прививку в июне.