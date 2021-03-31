Центробанк Узбекистана впервые раскрыл 10-летнюю динамику экспорта золота

Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл показатели экспорта золота за 10 лет. Об этом сообщается на сайте регулятора, сообщает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Согласно отчету, в общей сложности республика продала 687 тонн драгметалла.

Больше всего золота Узбекистан экспортировал в 2019 году – 110 тонн, меньше всего – в 2012 году (только 10 тонн).

Средние цены в это время тоже сильно менялись, к примеру, в том же 2012 году унция стоила $1668,9, в 2015-м подешевела до $1159,8, а в 2020 году выросла до $1771.

Отметим, на данный момент золотовалютные резервы Узбекистана составляют $33 млрд.