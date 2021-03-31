Узбекистан снял ограничения на ввоз мяса из Казахстана

Казахстан возобновит поставки мяса в Узбекистан, шестимесячный запрет снят. Об этом сообщает минсельхоз Казахстана, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Ограничения на импорт и транзит живого скота из Казахстана в Узбекистан были введены 25 сентября прошлого года. Причиной стало обнаружение Сибирской язвы в этих регионах, позже информацию опровергли. Тогда комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ Казахстана направил в Узбекистан обращение с просьбой отменить введенные ограничения, официально уведомив о благополучной эпидситуации.

Отмечается, что у фермеров появилась возможность увеличить объем продукции, наладить новые контакты и вернуть в рабочее русло весь коллектив, ведь из-за этих санкций они вынуждены были сокращать рабочие места.

«Иногда бывало Узбекистан покупал за раз до 50 тонн. После запрета объемы производства сильно упали. Некоторые компании тогда заранее заключили сделки, так что остались с мясом на складах», - сказал представитель союза фермеров Тахирбек Нишанбаев.

Предприниматели надеются вскоре вернуться на прежние объемы, потому что спрос на казахстанское мясо в Узбекистане всегда был высоким.