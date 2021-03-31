Uzbekistan Airways будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент два раза в неделю
С 22 апреля Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент по четвергам, сообщает Trend со ссылкой на uznews.uz.
Ташкент-Нью-Йорк
Вылет 06:45, прибытие 10:55
Стоимость авиабилета начинается от 6 млн сумов.
Нью-Йорк-Ташкент
Вылет 13:25, прибытие 10:25
Стоимость авиабилета начинается от 8,7 млн сумов.
Напомним, в настоящее время Uzbekistan Airways осуществляет регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент по воскресеньям.
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