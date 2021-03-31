Обнародованы доходы товарно-сырьевой биржи Узбекистана за 2020 год

Товарно-сырьевая биржа Узбекистана закончила 2020 год с чистой прибылью в 94,8 млрд сумов, увеличив таким образом свою прибыль на 13,1 млрд сумов по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в годовом отчёте акционерного общества, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

По итогам 2020 года активы Товарно-сырьевой биржи составили почти 2,2 трлн сумов, в то время как кредиторская задолженность незначительно превысила 2 трлн сумов.

В течение прошлого года акционерное общество также разместило депозиты в «Трастбанке» общей стоимостью в 89 млрд сумов.

Напомним, оборот товарно-сырьевой биржи составил 10% ВВП страны в 2020 году. В феврале 2021 года на товарно-сырьевой бирже зарегистрировано более 800 000 участников. За 2020 год они заработали на 40,4% больше, чем в 2019 году.

Также, в конце прошлого года на узбекской товарно-сырьевой бирже впервые провели форвардные контракты на сумму в почти 1,4 трлн сумов. Предприниматели смогли реализовать 17 видов продукции до осуществления поставок.

Ранее стало известно, что за 2020 год на портале госзакупок закрылись прямые сделки почти на 4,3 трлн сумов. За счет специфики предложений, заказчикам удалось сэкономить около 1 трлн сумов.