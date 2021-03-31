Узбекистан за два месяца импортировал легковых автомобилей на сумму 17,5 млн. долларов США

Узбекистан 31 марта 2021 15:46 (UTC+04:00)
Узбекистан за два месяца импортировал легковых автомобилей на сумму 17,5 млн. долларов США

По данным Госкомстата, Узбекистан в январе-феврале 2021 года импортировал из-за рубежа легковых автомобилей на сумму 17,5 млн. долларов США, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Страны с наибольшим импортом легковых автомобилей из Узбекистана за последние 2 месяца:

Россия – 9,1 млн.

Китай – 1,8 млн.

Казахстан – 1,7 млн.

Япония – 1,2 млн.

Германия – 1,1 млн.

США – 1,0 млн.

Литва – 935,7 тыс.

Корея – 203,2 тыс.

Узбекистан в 2020 году импортировал из-за рубежа легковых автомобилей на сумму 475,1 млн. долларов США.

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