Узбекистан за два месяца импортировал легковых автомобилей на сумму 17,5 млн. долларов США
По данным Госкомстата, Узбекистан в январе-феврале 2021 года импортировал из-за рубежа легковых автомобилей на сумму 17,5 млн. долларов США, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
Страны с наибольшим импортом легковых автомобилей из Узбекистана за последние 2 месяца:
Россия – 9,1 млн.
Китай – 1,8 млн.
Казахстан – 1,7 млн.
Япония – 1,2 млн.
Германия – 1,1 млн.
США – 1,0 млн.
Литва – 935,7 тыс.
Корея – 203,2 тыс.
Узбекистан в 2020 году импортировал из-за рубежа легковых автомобилей на сумму 475,1 млн. долларов США.
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