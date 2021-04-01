Саудовская Аравия проявила интерес к продукции из шафрана, выращенного в Узбекистане

Посол Узбекистана Улугбек Максудов встретился с руководителем саудовской компании «Sunbula Technologies Est» Убайдуллой Сиддики, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Посол передал главе компании образцы шафрана, выращенного в Узбекистане фирмой «ВМВ Trade Group». Этот продукт проверен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии (SFDA) и получен соответствующий сертификат качества.

«Мы надеемся, что шафран станет началом нашего сотрудничества с Узбекистаном, - сказал Убайдулла Сиддики. – В будущем мы намерены импортировать широкий ассортимент продукции. Саудовская Аравия в настоящее время импортируют шафран из таких стран, как Марокко, Испания, Индия, Афганистан и Пакистан. Мы надеемся, что шафран, который выращивают в Узбекистане, будет конкурентоспособным по качеству и найдет свое место на рынке Саудовской Аравии».

Руководитель «Sunbula Technologies Est» также сказал, что хотел бы изучить возможность экспорта из Узбекистана продукции из натурального меда и горных трав. По его словам, в Саудовской Аравии высок спрос на экологически чистые лечебные продукты.

На встрече также была представлена ​​информация о предпринимаемых усилиях по созданию транспортного коридора, соединяющего Центральную и Южную Азию. Создание столь удобного транспортного коридора в кратчайшие сроки положительно скажется на торгово-экономических отношениях между странами региона.

В этой связи собеседник выразил надежду, что строительство нового транспортного коридора значительно увеличит товарооборот между Саудовской Аравией и Узбекистаном.