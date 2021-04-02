Третий месяц подряд инфляция в Узбекистане не превышает 1%

В марте продовольственные товары в Узбекистане подорожали на 1,2%, непродовольственные — на 0,6%, услуги - на 0,4%. С начала текущего года повышение цен на товары и услуги составило 2,5 % при среднемесячном значении 0,8 %, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

За январь-март 2021 года продовольственные товары подорожали на 3,1 %, что на 1,2 пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года, и на 3,3 пункта ниже, чем в январе-марте 2019 года.

В марте 2021 года за месяц услуги подорожали на 0,4 %. Это на 0,4 пункта ниже, чем в марте прошлого года, и на 0,8 пунктов ниже, чем в марте 2019 года.

Из продуктов питания и безалкогольных напитков в тройку лидеров по росту цен в марте текущего года вошли овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (4,7 %), фрукты и орехи (2,6 %), масло и жиры (1,4 %).

Среди основных групп продуктов питания и безалкогольных напитков лидерство по росту цен за март 2021 года принадлежит плодоовощной продукции. Фрукты и орехи стали дороже за этот период на 7,6 %, овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые – на 8,0 % В годовом выражении ощутимо дороже стала масложировая (29,8 %), молочная (17,0 %) и мясная (16,2 %) продукция.