Под строительство Asaka сity в Узбекистане выделят 53,3 га земли

Компании Avtosanoat-Injiniring (связана с UzAuto Motors) отводится земельный участок на 53,3 га для строительства комплекса Asaka сity. Стоимость проекта оценивается в 97,9 млн долларов, передает Trend со ссылкой на Газета.uz.

Расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации, получением разрешения на осуществление строительно-монтажных работ, подготовительными и другими работами, до 31 декабря 2020 года были осуществлены за счет собственных средств Avtosanoat-Injiniring.

Компания для обеспечения работников автомобилестроительной промышленности доступным жильем самостоятельно приступила к строительству ряда типовых многоквартирных домов в Asaka сity.

Начиная с 2021 года объекты в комплексе строятся за счёт средств инвесторов, в том числе кредитов, благотворительных пожертвований и иных источников.

Строительство и модернизация необходимых объектов инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры будет проводиться за счёт местного бюджета Андижанской области и поставщиков услуг.

Впервые о реализации проекта стало известно в октябре 2019 года. На сайте Asaka сity сообщается, что в комплексе предусматривается строительство свыше 1560 квартир, более 30 промышленных и гражданских сооружений. Изначально предполагалось, что для строительства будет выделено 45 га земли.

Согласно инвестиционной программе, стоимость проекта, который планируется реализовать в 2020—2023 годах, оценивается в 97,9 млн долларов.