Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства

Узбекистан 5 апреля 2021 15:17 (UTC+04:00)
Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства

Руководители компаний «Узэлтехсаноат», «Артел Груп» и индонезийской «PT. Modena Indonesia» в режиме видеоконференцсвязи провели переговоры и обсудили совместные инвестиционные проекты в электротехнической отрасли, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Онлайн-встреча состоялась при содействии посольства Узбекистана в Индонезии.

В ходе мероприятия была представлена информация о промышленном и инвестиционном потенциале электротехнической отрасли Узбекистана. Также стороны обменялись данными по основным показателям деятельности компаний и рассмотрели возможные формы сотрудничества между «Артел Груп» и «PT Modena Indonesia», учитывая сравнительные преимущества обоих сторон.

В частности, компании обсудили возможности инвестирования в совместное продвижение брендов и развитие процессов локализации продуктов премиум класса на базе «Артел Груп» в Узбекистане. Кроме того, индонезийская компания намерена обеспечить экспорт узбекской продукции на рынки Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и России под брендом «MODENA».

По итогам переговоров стороны достигли ряда договорённостей, в частности о создании рабочей группы для выработки и реализации программы сотрудничества, проработки запуска совместного предприятия «Артел Груп» и «PT Modena Indonesia» в Узбекистане. Наряду с этим было предложено определить перечень новых видов продукции и компонентов на базе «Артел Груп», проработать совместный экспорт готовой продукции в страны СНГ и Ближнего Востока.

Первоначально компания «Modena» была основана в 1960 году в Италии, позднее в 1981 году выкуплена индонезийскими инвесторами и переименована в «PT. Modena Indonesia». На сегодняшний день компания производит ежегодно около 22 миллионов единиц из 50 видов электротехнической продукции, включая бытовую технику, батареи и зарядные устройства, индустриальное и медицинское оборудование. В прошлом году оборот «Modena» составил 8,7 миллиарда долларов США.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Цены на нефть снижаются в пределах 1%
Цены на нефть снижаются в пределах 1%
США не используют полигон на спорных японских островах, на которые претендует Китай
США не используют полигон на спорных японских островах, на которые претендует Китай
Американская Delta Airlines отменила около 100 рейсов из-за нехватки персонала
Американская Delta Airlines отменила около 100 рейсов из-за нехватки персонала
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Академия наук Азербайджана назвала условия для развития газохимических технологий Экономика 15:41
В Азербайджане началась разработка проекта Бюджетного кодекса Финансы 15:34
Прогноз по смете расходов Счетной палаты Азербайджана в 2020 г. выполнен на 82% Финансы 15:33
В двух регионах Азербайджана создаются фундуковые сады Экономика 15:28
Узбекистан и Россия планируют создать коридор для ускорения транспортировки грузов Узбекистан 15:22
Азербайджан может обеспечить автомобильные грузоперевозки в направлении России и Ирана - российский эксперт Транспорт 15:21
Словацкие инвесторы отмечают потенциал в энергетическом секторе Грузии Энергетика 15:18
Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства Узбекистан 15:17
Азербайджанская платформа расширяет возможности электронной торговли для нерезидентов Экономика 15:12
Достигнута договоренность о встречах представителей Ульяновской области с бизнес-партнёрами из Туркменистана Бизнес 15:02
В Азербайджане некоторые структуры нарушили закон о госзакупках - Счетная палата Экономика 15:01
В 2020 г. вырос товарооборот между Ульяновской областью РФ и Туркменистаном Бизнес 14:53
Партнерство с Израилем является прочным, всеобъемлющим и многомерным - МИД Азербайджана Политика 14:52
Словакия реализует новый проект в фармотрасли Грузии Бизнес 14:43
Определился победитель по Counter-Strike:Global Offensive с участием восьми стран в честь Года Низами Гянджеви Спорт 14:43
Азербайджан в ТОП-5 стран-импортеров чая из России в 2020 г. Бизнес 14:34
SOCAR назвала планируемый объем транзита российского газа Энергетика 14:32
Завод по производству сельхозтехники построят в Северном Казахстане Казахстан 14:24
Возросла сумма экспорта цемента из Турции Турция 14:22
Возобновляется почтовое сообщение между Туркменистаном и Канадой Туркменистан 14:19
Минобразования Азербайджана о порядке приема детей в I классы школ не по месту прописки Общество 14:18
Завтра в Баку ожидается сильный ветер Общество 14:17
Скончался народный артист Азербайджана Рафиг Гусейнов (Рамиш) Социум 14:13
Еще одну китайскую вакцину Грузия получит безвозмездно Грузия 14:11
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенного председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:09
В Азербайджане расследуются факты нарушений в использовании сельхозкредитов Азербайджан 14:03
Израильское оружие сыграло исключительную роль в победе Азербайджана в Отечественной войне - МИД Политика 13:50
Subaru остановит производство на заводе в Японии из-за нехватки полупроводников Другие страны 13:46
Обеспечено возвращение в госбюджет более 50 млн манатов - Счетная палата Азербайджана Экономика 13:45
"Дочка" АЖД запустила новый логистический продукт Транспорт 13:43
Счетная палата Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в деятельности госкомитета Азербайджан 13:29
Назначен новый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Европа 13:27
Азербайджанский PASHA Bank и 2 его "дочки" завершили 2020 г. с чистой прибылью Финансы 13:24
Работники детсадов в Азербайджане за короткий срок будут вакцинированы Общество 13:07
Азербайджанский PASHA Bank в 2021-23 гг. планирует нарастить объем корпоративного кредитного портфеля Финансы 13:06
Народный артист Азербайджана Огтай Раджабов отмечает юбилей: Создаваемое сердцем и пропускаемое через душу (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:00
Увеличилась сумма экспорта древесины и мебели из Турции Турция 12:52
В Нигерии около 1,5 тыс. заключенных совершили побег из тюрьмы Другие страны 12:46
Оплачены медрасходы 223 семей шехидов и ветеранов войны - Фонд "YAŞAT" Общество 12:43
В Азербайджане состоялось заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Общество 12:38
Россия импортировала из Турции автомобили на сумму около $100 млн Турция 12:34
Детсады Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшерона с 6 апреля будут работать в обычном режиме Общество 12:31
Армения нарушает международные законы, не предоставляя Азербайджану карты минных полей - глава фонда Политика 12:27
Генпрокуратура о причине ареста бывшего главы Аппарата ИВ Баку Общество 12:21
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у берегов Новой Зеландии Другие страны 12:21
PASHA Bank за 3 года значительно расширил кредитование МСБ в Азербайджане Финансы 12:13
Назначен председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" - Распоряжение Политика 12:12
В России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:07
Турция оказывает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных земель - посол Политика 12:00
INPEX назвала объем добычи на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 11:57
ОАО "Təmiz Şəhər" выбрало аудитора финотчетности Бизнес 11:56
Мины наносят серьезный ущерб окружающей среде - Хикмет Гаджиев Политика 11:49
PASHA Bank увеличил рыночную долю по объему активов Финансы 11:48
Женская уверенность и Комфорт! (ФОТО) Общество 11:46
Удобная и надежная услуга ATB Business Mobile от Azer Turk Bank Экономика 11:42
SOCAR изменит методику эксплуатации низкопродуктивных скважин на месторождении «Джафарли» Энергетика 11:39
В Азербайджане 15-16 апреля пройдут выпускные экзамены для 11-х классов школ Общество 11:39
Истечение срока инвалидности не означает ее снятия - Агентство Азербайджана Общество 11:32
В Азербайджане собеседования по приему в I класс школ с обучением на русском языке пройдут онлайн Общество 11:29
SOCAR готовит план действий по увеличению добычи на месторождении «Мурадханлы» Энергетика 11:13
HammAli & Navai, Jony, Rauf & Faik – победители ЖАРА MUSIC AWARDS (ФОТО) Звёздный мир 11:10
Для устранения минной угрозы на освобожденных землях Азербайджана необходимо совместное сотрудничество - ООН Политика 11:08
План действий российско-азербайджанского сотрудничества предусматривает снятие барьеров в торговле Бизнес 11:07
На освобожденных землях Азербайджана от взрывов мин погибли 18 и ранены 32 человека - Агентство Политика 10:58
Швейцария закупила продукцию Туркменбашинского НПЗ Бизнес 10:53
Изучен ход строительства эмиратской компанией «Masdar» фотоэлектрической станции в Навоийской области Узбекистан 10:48
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (Обзор) Финансы 10:46
Армения продолжает политику этнической чистки против населения Азербайджана - Хикмет Гаджиев Политика 10:40
Минсвязи Азербайджана продолжает работу по обеспечению районов страны телекоммуникационными услугами Экономика 10:36
Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует миру и доверию в регионе - Хикмет Гаджиев Политика 10:28
Банк Израиля: возобновились выплаты по 85% ссуд, замороженных в период кризиса Израиль 10:22
Работают ли детсады Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района? Общество 10:22
Золото в Азербайджане вновь дешевеет Финансы 10:20
Палата аудиторов Азербайджана работает по международным стандартам Бизнес 10:17
Турция сократила товарооборот с Туркменистаном Турция 10:15
В 2021 г. в Азербайджане зарегистрировали свыше 3,5 тыс. доменных имен ИКТ 10:12
В Венесуэле приостановили работу парламента из-за COVID-19 Другие страны 10:06
В Азербайджане выращиваются 14 зарубежных сортов картофеля Экономика 10:01
Названы основные причины улучшения показателей текущего счета Казахстана Финансы 09:58
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан Энергетика 09:52
Нацбанк Грузии установил обменный курс лари на 5 апреля Грузия 09:46
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю Финансы 09:46
Сократились грузоперевозки аэропорта в Анталье Турция 09:43
Азербайджанский певец стал лауреатом международной премии Звёздный мир 09:33
Из России через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 9 млн тонн грузов Турция 09:29
Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции посетит Баку Политика 09:22
Через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевалено свыше 2,5 млн тонн химпродуктов Турция 09:15
В январе-феврале 2021 г. турецкий порт Искендерун принял более 700 судов Турция 09:10
Сумма экспорта электротоваров из Турции возросла почти на треть Турция 09:07
Цены на нефть снижаются в пределах 1% Энергетика 09:06
Новый президент Вьетнама принял присягу на верность родине и народу Другие страны 08:53
В Японии намерены повысить возраст выхода на пенсию Другие страны 08:36
В Азербайджане ожидается принятие правовой основы для процедуры eTIR Транспорт 08:20
Правительство Грузии выставит для приватизации объекты стоимостью 116 миллионов долларов Финансы 08:06
1 921 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Казахстане за сутки Казахстан 08:04
США не используют полигон на спорных японских островах, на которые претендует Китай Другие страны 07:45
LG перестанет производить мобильные телефоны ИКТ 07:26
Почти 60% японцев выступили за отставку премьера Суги Другие страны 07:10
Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны Другие страны 06:47
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 55 Другие страны 06:28
Все новости