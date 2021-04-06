Узбекистан заинтересован в иранских морских портах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 апреля принял министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа, пребывающего в стране с рабочим визитом. Как передает Trend со ссылкой на gazeta.uz, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам экономического сотрудничества, развития торговых связей и продвижения новых проектов кооперации.

Отмечена важность наращивания взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в том числе эффективного задействования иранских морских портов и развития транспортного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман.

Обсуждены также актуальные аспекты международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес, включая вопросы обеспечения региональной безопасности и продвижения мирного процесса в Афганистане.

«Глава внешнеполитического ведомства Ирана высоко оценил усилия Узбекистана по содействию мирным переговорам по Афганистану, вовлечению этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении.

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Элдор Арипов ранее рассказывал о важности реализации проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» (по итогам встречи Узбекистана, Афганистана и Пакистана) и объяснял, почему не корректно сравнивать этот проект с маршрутом «Мазари-Шариф — Герат».

Коридоры в направлении иранских портов, точнее порта Бандар-Аббас, уже имеются, и транспортировка по ним налажена. Сегодня внешнеторговые грузы Узбекистана поставляются до Бандар-Аббаса (в будущем и до Чабахара) по трём железнодорожным и двум автомобильным маршрутам. В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, транзит на иранском направлении вырос на 5%, причем железнодорожным транспортом — на 31%, отмечал эксперт.

При этом он признал, что пакистанский маршрут отличает от иранского более привлекательная стоимость грузоперевозок. По предварительным экспертным расчётам, расходы на перевозку контейнера от Ташкента до Карачи (портовый город в Пакистане) ориентировочно составят 1400-1600 долларов, тогда как по маршруту «Ташкент — Бандар-Аббас» — 2600-3000 долларов. То есть почти в 1,5-2 раза меньше.