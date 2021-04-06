В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта. Оно образовано на базе объединения Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Эти изменения предусмотрены указом президента Узбекистана.

Должность заместителя премьер-министра, председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта.