«Халк банк» подписал кредитное соглашение на 40 миллионов долларов

Вчера в ходе Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Ташкенте АК «Халк банк» подписал кредитное соглашение с «Совкомбанком» России, сообщает корреспондент Trend со ссылкой на Дунё.

Сумма кредита - 418,9 миллиардов узбекских сум (около 40 миллионов долларов США). Он предоставлен сроком на 4 года.

Акционерно-коммерческий «Халк банк» («Народный банк») является одним из старейших и крупнейших банков Узбекистана. Банку присвоены международные рейтинги ВВ-/ВВ- от Fitch Ratings и S&P, наравне со страновым рейтингом Республики Узбекистан.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный российский банк с активами 1,5 триллиона рубле по МСФО. В банке трудятся 17 тысяч сотрудников в 2334 отделениях и мини-офисах. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ», прогноз «позитивный» (Standard&Poor’s), «Вa1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB+», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings).

Напомним, Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» впервые проходит в Ташкенте 5-7 апреля. В выставке и деловой программе принимают участие более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России, Узбекистана, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии, Японии. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.