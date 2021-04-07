С апреля возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент ‑ Москва ‑ Ташкент

Начиная с 10 апреля, на еженедельной основе, по субботам возобновляется рейс по маршруту Ташкент ‑ Москва ‑ Ташкент, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Для осуществления перелета по данному маршруту требуется не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию сделать ПЦР-тест (на русском или английском языке).

Только к данному рейсу допускаются все граждане Узбекистана и иностранцы с ВНЖ в Узбекистане без учёта ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства России 635-р от 16.03.2020 года.

Во избежание недоразумений авиакомпания просит не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении приобретения авиабилетов. Кроме того, рекомендуется сверять стоимость, указанную в авиабилете, с реально оплаченной. При покупке авиабилета на официальном сайте авиакомпании действует скидка в 3 процента.

Более подробная информация на официальном сайте авиакомпании.