Турция увеличит товарооборот с Узбекистаном более чем в два раза

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан во время встречи со своим коллегой - заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым заявила, что стороны готовы довести товарооборот до 5 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на "Нуз.Uz".

Рухсар Пекджан напомнила, что объем торговли между странами в настоящее время составляет около 2 миллиардов долларов. Увеличению торгового оборота должна способствовать турецкая делегация, в которую входит группа высокопоставленных турецких чиновников.

Пекджан подчеркнула, что Турция и Узбекистан реализуют стратегическое сотрудничество, основанное на культурных, исторических и братских отношениях, в том числе на уровне президентов.

Сардор Умурзаков, со своей стороны, приветствуя визит Рухсар Пекджан, заявил, что обе стороны найдут решение существующих проблем и улучшат свои отношения.