Министерство энергетики Узбекистана провело переговоры в Риме

Делегация во главе с министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым посетила 20-21 апреля 2021 года с рабочей командировкой г. Рим (Италия), передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

В ходе поездки были проведены встречи с руководителями компаний «Pietro Fiorentini», «Terranova», «Danieli», «Amec Foster Wheeler - WOOD», а также Экспортно-кредитного агентства Италии SACE и МИД Италии.

В рамках встреч обсуждены вопросы сотрудничества в области программного обеспечения АСКУГ, технологии МТО, газозаправочных станций, проекта модернизации газотранспортной системы Узбекистана.

В частности, в ходе переговоров с компаниями «Pietro Fiorentini» и «Terranova» обсуждены возможности сотрудничества с целью совершенствования программного обеспечения по проекту производства «умных» газовых счетчиков на ООО «Технопарк». А также в организации производства с глубокой локализацией промышленных газовых счетчиков для теплиц, газозаправочных станций и других промышленных объектов. В том числе, возможность участия иностранной стороны в цифровизации и модернизации газотранспортной системы, создании единой биллинговой системы в сфере энергетики Узбекистана.

С компанией «Amec Foster Wheeler - WOOD» во главе с г-ном Джузеппе Зуккаро - Президентом по технологическому и химическому направлению и г-жой Розой Доменикини – Директором по технологическим процессам и энергетике были обсуждены вопросы реализации проекта по строительству газохимического комплекса по технологии МТО, в которой иностранная сторона выразила готовность к подготовке специалистов в Узбекистане для обеспечения успешного функционирования создаваемого производства.

Вопросы финансирования проектов в Узбекистане стали темой переговоров делегации Узбекистана и Экспортно-кредитного агентства Италии SACE. Главный исполнительный директор агентства г-н Пьерфранческо Латини выразил готовность к изучению возможности финансирования перспективных проектов по ряду направлений, в том числе расширению производства «умных» приборов учёта природного газа, модернизации газотранспортной системы Узбекистана, строительство газохимического комплекса по технологии МТО» в Бухарской области.

Важное значение предстоящего визита на высшем уровне в Италию отметил в ходе встречи с делегацией Узбекистана Манлио Ди Стефано - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Иностранная сторона выразила особую признательность за готовность принять в Узбекистане вторую министерскую конференцию в формате «Италия – Центральная Азия».

Вместе с тем, М. Ди Стефано выразил поддержку касательно расширения взаимодействия с SACE и отметил, что правительство Италии будет призывать SACE брать на себя больше риска в рамках финансирования проектов в Узбекистане.

По итогам переговоров сторонами достигнуты договоренности о дальнейшей проработке вопросов развития сотрудничества.