Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Южную Корею

Компания Uzbekistan Airways запускает второй рейс в неделю по маршруту «Ташкент – Сеул – Ташкент», передает Trend со ссылкой на "Кун.Uz".

Согласно данным пресс-службы компании, регулярные рейсы выполняются два раза в неделю:

- Ташкент - Сеул: по воскресеньям и четвергам;

- Сеул - Ташкент: по понедельникам и пятницам.

Второй регулярный рейс вводится с 9 мая текущего года.