Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Южную Корею
Компания Uzbekistan Airways запускает второй рейс в неделю по маршруту «Ташкент – Сеул – Ташкент», передает Trend со ссылкой на "Кун.Uz".
Согласно данным пресс-службы компании, регулярные рейсы выполняются два раза в неделю:
- Ташкент - Сеул: по воскресеньям и четвергам;
- Сеул - Ташкент: по понедельникам и пятницам.
Второй регулярный рейс вводится с 9 мая текущего года.
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