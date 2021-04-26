Узбекистан и Таджикистан обсудили строительство нового железнодорожного участка

Узбекистан 26 апреля 2021 11:00 (UTC+04:00)
Узбекистан и Таджикистан обсудили строительство нового железнодорожного участка

Делегации Узбекистана и Таджикистана на переговорах в Душанбе обсудили целый ряд практических вопросов сотрудничества, направленных на развитие транспортной взаимосвязанности двух стран и региона в целом, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар», в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по международным автомобильным перевозкам, развития транспортного коридора «Узбекистан–Таджикистан–Китай», восстановления деятельности трансграничного переезда «Хаштяк–Бекабад», электрификации участка железной дороги «Бекабад (Узбекистан)—Спитамен–Истиклол (Таджикистан)», строительства новой железной дороги на участке «Пенджикент (Таджикистан) – Булунгур/Джамбай (Узбекистан)», увеличения объема транзита через участок «Бекабад» и другие имеющиеся вопросы.

В завершение встречи подписан соответствующий протокол.

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