В Японии обсуждены перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области металлургии

Представители посольства Узбекистана в Японии встретились с руководством компании «HANWA Co., Ltd», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Компания «HANWA Co., Ltd» основана в 1947 году, имеет 19 офисов в Японии, 50 офисов в зарубежных странах и 6 логистических центров. Основным направлением бизнеса является стальная продукция, сталеплавильное сырье, строительные материалы, цветные металлы, вторичные материалы, промышленное оборудование, оборудование для обработки информации, нефть, химикаты, цемент, морепродукты, пиломатериалы и другое.

В ходе встречи обсуждены перспективы налаживания сотрудничества в металлургической отрасли, а также возможности поставок продукции Узбекского металлургического комбината в Японию.

Японская сторона была ознакомлена с проводимыми реформами в металлургической сфере Узбекистана в последние годы. Была выражена заинтересованность в реализации совместных проектов в геологии, черной и цветной металлургии.