Узбекистан наращивает поставки в Иран различных видов бобовых культур

Посольство Узбекистана в Иране организовало видеоконференцию между директором узбекской компании “Sirdarya Beans Export” Зафаром Тураевым и генеральным директором иранской компании “Ghaza Faravаr Penguin” Мохаммедом Заманом, передает Trend со ссылкой на "Нуз.UZ".

В ходе беседы обсуждены перспективы развития экспорта в Иран различных видов бобовых культур, выращиваемых в Узбекистане. Иранский предприниматель отметил, что бобовые культуры Узбекистана полностью соответствуют требованиям высокого качества и международным стандартам, и поэтому компания “Ghaza Faravаr Penguin” готова закупать данную продукцию в большом объеме, так как на них сохраняется высокий спрос в Иране.

При этом иранский предприниматель подчеркнул, что применение льготной таможенной пошлины на ввоз в страну бобовых культур из-за рубежа открывает перед Узбекистаном широкие возможности для увеличения объемов экспорта этого вида продукции в Иран в будущем.

Согласно договоренности, достигнутой в ходе онлайн-встречи и прямых переговоров сторон, между двумя компаниями подписано соглашение о поставках в Иран 500 тонн произведенных в Узбекистане бобов, общая стоимость которых составляет 565 тысяч долларов.

По итогам встречи с директором компании “Sirdarya Beans Export” Зафаром Тураевым в рамках начальной фазы соглашения в Иран была экспортирована первая партия бобовой продукции в объеме 50 тонн.

В то же время между сторонами были достигнуты предварительные договоренности об экспортных поставках маша и других сортов фасоли из Узбекистана в Иран в будущем.