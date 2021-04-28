На улучшение инфраструктуры экономических зон Узбекистана будет выделено 1,6 триллиона сумов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля провел совещание, посвященное обсуждению инвестиционных проектов, реализуемых в свободных экономических и малых промышленных зонах, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Сегодня в нашей стране действуют 23 свободные экономические и 348 малых промышленных зон. В СЭЗ реализовано 453 проекта на общую сумму 2,6 миллиарда долларов и создано около 36 тысяч рабочих мест. В МПЗ осуществлено 1 497 проектов общей стоимостью 5 триллионов сумов, обеспечена занятость более 36 тысяч человек.

Вместе с тем потенциал этих зон все еще не реализован в полной мере. Для задействования их возможностей глава государства подписал сегодня постановление «О мерах по дальнейшему развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры специальных экономических и малых промышленных зон». Согласно документу, в этом году на улучшение инфраструктуры СЭЗ и МПЗ будет направлено 1 триллион 600 миллиардов сумов.

В частности, 584 миллиарда сумов будет выделено на строительство сетей электро-, газо- и водоснабжения, канализации и дорог в 17 свободных экономических зонах, еще 395 миллиардов сумов будет направлено на развитие 145 малых промышленных зон.

На обеспечение инфраструктурой крупных инвестиционных проектов предусмотрено выделение 232 миллиардов сумов. На ускоренное развитие промышленности и бизнеса в 33 слаборазвитых районах будет направлено 264 миллиарда сумов.

Ответственным лицам дано указание установить строгий контроль за выделением и целевым использованием этих средств.

На совещании Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что сегодня наиболее важное значение имеет своевременный запуск проектов.

В этом году планируется реализовать 332 проекта на сумму 1,1 миллиарда долларов в СЭЗ и 1 800 проектов на 9,5 триллиона сумов в МПЗ.

Ответственные лица доложили информацию об этих проектах, которые внесут важный вклад в дальнейшее развитие промышленности в стране, производство импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.

На совещании рассмотрены предложения по реализации новых перспективных проектов в свободных экономических и малых промышленных зонах.