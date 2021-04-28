ЕБРР поддержит Узбекистан в достижении углеродной нейтральности

Правительством Узбекистана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписан меморандум о взаимопонимании по долгосрочному сотрудничеству в целях достижения углеродной нейтральности отечественного энергосектора к 2050 году. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Сотрудничество сторон нацелено на продвижение стратегии Узбекистана по преобразованию энергетического сектора страны для его постепенной декарбонизации.

В рамках соглашения, ЕБРР планирует предоставить техническую поддержку и помощь в финансировании, в частности, при разработке и реализации проектов крупномасштабных электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), реализации решений по модернизации современной электросети, вывода из эксплуатации старых неэффективных теплоэлектроцентралей, а также модернизации и перепрофилировании парка газовой генерации.

По словам первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка, разработка дорожной карты по декарбонизации энергетики Узбекистана «отражает стратегические приоритеты банка в стране и была поддержана правительством Японии».

По запросу ЕБРР правительство Японии предоставило финансовую поддержку для подготовки «дорожной карты» по переходу энергетики Узбекистана к низкоуглеродному будущему.

Добавим, что сотрудничество Узбекистана с ЕБРР получило новый импульс к развитию в 2017 году. С начала своей деятельности в Узбекистане и на сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 2 миллиардов евро в 92 проекта, в том числе в 7 проектов в энергетике общей стоимостью около 1 миллиарда долларов.

О стратегии низкоуглеродной энергетики Министерство энергетики Узбекистана объявило в мае 2020 года. Страна решила сделать упор на развитие источников энергии с низким уровнем выбросов углерода, включая энергию мирного атома, солнечную, гидро- и ветровую энергию.