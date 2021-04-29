Эксперт МИЦА: Между странами региона на стадии проработки пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке

БАКУ/Trend/ - В последние несколько лет на внешнеполитическом треке Узбекистана происходят фундаментальные изменения, вызванные коренной трансформацией подходов в проведении внешней политики, пишут эксперты МИЦА. - В стране отчётливо обозначился курс на укрепление конструктивных, взаимовыгодных отношений с зарубежными странами, международными структурами и организациями в целях продвижения национальных интересов республики и защиты граждан Узбекистана за рубежом.

Примечательным событием во внешней политике Узбекистана стала перезагрузка отношений со странами Центральной Азии, что положительно отразилось на общем политико-экономическом и культурно-гуманитарном ландшафте региона.

С избранием в 2016г. Президентом Узбекистана Шавката Мирзиёева в Центральной Азии наблюдается устойчивая тенденция по усилению региональной кооперации, укреплению взаимного доверия и выстраиванию искренних добрососедских отношений.

Президент неоднократно подчёркивал, что главный приоритет внешней политики Узбекистана – регион Центральной Азии.

По инициативе узбекской стороны за последние годы проведён ряд двусторонних встреч на высшем уровне со всеми лидерами стран Центральной Азии. Их главным итогом стала возможность снять наиболее острые вопросы, существовавшие до 2016г., прежде всего в сфере делимитации и демаркации государственных границ, водопользования и других вопросов.

Основными результатами работы в сфере делимитации и демаркации границы, решению приграничных проблем стало подписание в ходе государственных визитов Президента Узбекистана в Кыргызстан и Таджикистан Договора об узбекско-кыргызской Госгранице на её согласованную часть (5 сентября 2017 года) и Договора об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы (9 марта 2018 года).

В ходе визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан в марте 2021 года стороны достигли договорённости о завершении процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами в течение ближайших трёх месяцев.

В русле конструктивной политики обсуждается вопрос о гидроэнергетических сооружениях в странах верховья (Кыргызстан и Таджикистан). Следует отметить, что данные достижения являются не просто разрешением двусторонних спорных вопросов, а по сути – снятием с региональной повестки конфликтного потенциала.

Мощный импульс получило торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Только за последние 4 года товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии увеличился с 2,7 миллиарда долларов США до 5,2 миллиарда долларов (с Казахстаном взаимная торговля выросла в 1,6 раза, Кыргызстаном – в 2,3, Туркменистаном – в 3,1 и Таджикистаном – в 2 раза).

В частности, в 2020 г. товарооборот с Казахстаном превысил 3 миллиарда долларов, Кыргызстаном – более 900 миллионов, Таджикистаном – перевалил отметку 500 миллионов и Туркменистаном – около 530 миллионов долларов.

О значительном нереализованном потенциале двусторонней торговли свидетельствуют заявленные планы довести товарооборот с Казахстаном до 10 миллиардов долларов, с Кыргызстаном – до 2 миллиардов долларов, а с Таджикистаном и Туркменистаном – до 1 миллиарда долларов.

Налаживается промышленная кооперация между странами Центральной Азии. Создаются совместные предприятия с участием узбекского капитала. В частности:

1. В Костанае (Казахстан) на базе «Сарыарка Авто Пром» налажен выпуск автомобилей «Ravon», казахстанско-узбекская торгово-промышленная компания «Alliance» запустила в Шымкенте текстильное предприятие, там же узбекская «DentafillPlyus» реализует проект по строительству производства медицинского назначения, в Туркестане налажен выпуск сельхозтехники, текстильного производства и создаётся садоводческий кластер в пустынной зоне на основе узбекских технологий полива.

2. По итогам переговоров лидеров Узбекистана и Кыргызстана достигнута договорённость об углублении сотрудничества между странами в сфере промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 60 проектов на сумму более 550 миллионов долларов.

3. В Таджикистане зарегистрировано 51 предприятие с узбекским капиталом в разнообразных сферах, в том числе СП «Artel Avesto Electronics» по производству водонагревателей, пылесосов, стиральных машин и телевизоров.

Между ООО «UzAuto Trailer» и Государственным дочерним предприятием «Алюмин Сотхмон» создано СП «ТАЛКО УЗАВТО ТРАК» по организации SKD сборки самосвальных кузовов с дальнейшей крупноузловой сборкой транспортных средств на производственных площадях ГУП «ТАЛКО».

4. Активизируются отношения в экономической сфере с Туркменистаном. В Узбекистане осуществляют деятельность 157 предприятий с участием туркменской стороны, в том числе 65 СП и 92 предприятия со 100% туркменским капиталом. Основные сферы деятельности: торговля и сфера услуг, текстильная отрасль, производство облицовочных материалов и мебели.

В Туркменистане функционирует дистрибьюторское предприятие ХО «Туркмен-УзАВТО», учредителями которого являются АО «Узавтосаноат» - 51%, Государственный торговый центр Туркменистан - 49%.

Интересам государств региона отвечает создание международных транспортных коридоров и международной транспортной инфраструктуры, которая должна способствовать снижению транспортных издержек при поставках экспортной продукции на мировые рынки. Одним из таких проектов может стать прокладка железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, что позволит открыть новые рынки сбыта продукции, осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока, а также обеспечить выход к международным морским портам для географически замкнутых государств Центральной Азии.

Стратегическим интересам наших стран отвечает скорейшая практическая реализация Ашхабадского соглашения по формированию международного транспортно-коммуникационного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман.

Безусловно мощным фактором укрепления регионального сотрудничества стала реализация нового формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которая была инициирована Президентом Узбекистана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2017 года). В ходе успешно проведённых двух встреч (март 2018 года – Астана, ноябрь 2019 года – Ташкент), сторонами рассмотрены вопросы устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации, углубления взаимодействия в обеспечении безопасности и региональной стабильности.

Проведение в текущем году 3-й Консультативной встречи должно ещё более углубить региональное взаимодействие и способствовать выработке новой повестки сотрудничества.

В качестве успеха узбекской дипломатии на центральноазиатском направлении можно рассматривать принятие Генассамблеей ООН разработанной Ташкентом в соавторстве со странами Центральной Азии резолюции «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» (июнь 2018 года). Принятие данного документа имеет важное значение в становлении Центральной Азии в качестве единого консолидированного региона, способного совместными усилиями решать общие проблемы.

Ситуация в связи с пандемией показала уязвимость стран перед всевозможными «локдаунами», перекрытием границ и сообщений между странами. Но вместе с тем распространение коронавируса, наряду со множеством негативных факторов, помогло показать готовность стран оказывать посильную помощь друг другу.

В то время как в мире наблюдалось усиление ограничительных и протекционистских мер, государства региона продемонстрировали высокий уровень сотрудничества, солидарности и взаимной поддержки.

С первых дней распространения коронавируса страны региона объединили усилия по нераспространению инфекции, активно сотрудничая в обмене информацией в сфере здравоохранения, координируя свои действия в сфере транспорта, продовольственной безопасности и пересечения границ.

Ещё одним очевидным свидетельством качественного сдвига узбекской дипломатии в центральноазиатском векторе, является открытие по инициативе руководства Узбекистана в 2020 году в Ташкенте Международного института Центральной Азии, который призван изучать происходящие в регионе положительные процессы, разрабатывать новые перспективные региональные проекты по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

Центральноазиатский акцент в узбекской дипломатии также можно проследить на примере проведения за относительно короткие сроки ряда крупных международных конференций, направленных на углубление регионального взаимодействия: «Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана» (август 2017 года); «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», (ноябрь 2017года); «Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности» (февраль 2019 года).

В текущем году в Ташкенте и Хиве планируются проведение новых международных мероприятий: «Взаимодействие региона Центральной Азии с Южной Азией»; «Центральная Азия на перекрёстке мировых цивилизаций».

В настоящее время между странами региона на стадии проработки пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Это свидетельствует о кардинально меняющемся политическом климате, улучшении атмосферы политического доверия и общей системы региональной кооперации.

Многие авторитетные эксперты в области международных отношений положительно оценивают проводимую узбекскими властями внешнюю политику.

В целом, можно заключить, что активизация регионального курса Узбекистана отражает прагматичный курс нынешнего руководства страны и показывает стремление создать условия для формирования нового облика мирной и бесконфликтной Центральной Азии.

В условиях мирового кризиса на фоне пандемии и экономических сложностей важно создать прочный политический фундамент для улучшения региональной кооперации и повышения благосостояния населения региона, реализации внутрирегиональных и межрегиональных торгово-экономических и транспортно-транзитных проектов.

Безусловно, странам ЦА ещё предстоит большой путь в формировании единого региона, однако твёрдые практические шаги на этом направлении дают веские основания полагать в их безусловную реализацию.

Начальник отдела Международного института Центральной Азии (МИЦА) Тимур Рахимов и эксперт МИЦА Рамзиддин Гулямов