Узбекистан планирует привлечь 1,7 млн туристов

В 2021 году Узбекистан планирует привлечь 1,7 млн иностранных туристов. Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщил министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов.

При этом экспорт туристических услуг должен составить $370 млн.

«В нашей стране насчитывается 784 исламских объектов, 19 христианских и 8 объектов буддийского культурного наследия. Воспользовавшись этой возможностью, в этом году мы можем привлечь 700 тысяч туристов, и общий объём туристических услуг составит $130 млн», – отметил Абдухакимов.

Добавим, в текущем году на продвижение паломнических объектов в разрезе регионов было потрачено в общей сложности 1,1 млрд сумов, а на развитие туристического потенциала страны в зарубежных странах – 6 млрд сумов. Также планируется запустить авиационные и железнодорожные рейсы по ряду новых местных и зарубежных маршрутов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса число туристов, прибывающих в республику сократилось на 60%. Так, в январе-марте Узбекистан посетили 1,2 млн туристов, а в апреле-июне — 2,1 тысяч человек.