В Самарканде официально открыто Генеральное консульство Казахстана
В Самарканде 29 апреля официально открыто Генеральное консульство Казахстана, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.
Указ об открытии Генерального консульства в Самарканде был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в 2020 году.
Генеральное консульство Казахстана расположено по адресу: улица Ялантуш Баходир, 52А. В качестве консульских округов определены Самаркандская, Бухарская, Джизакская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области, а также Республика Каракалпакстан.
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