Чистая прибыль «Узавтосаноат» за первый квартал составила 42,8 млрд. сумов
На Едином портале корпоративной информации опубликован отчет компании «Узавтосаноат» о прибыли за первый квартал этого года, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.
Из документа следует, что чистая прибыль компании за отчетный период составила 42,8 млрд. сумов, что на 8,9 млрд. больше в сравнении с показателями соответствующего периода прошлого года.
При этом, доходы от основной деятельности компании составили 47,4 млрд. сумов, то есть на 19,2 млрд. сумов больше прошлогодних показателей.
Говоря о сумме уплаты налога на прибыль отмечается, что в этом квартале она составила 50,8 млрд. сумов, в прошлом году сумма равнялась 40,3 млрд. сумов.
Прибыль от основной деятельности компании составила 35,6 млрд. сумов.
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