Uzbekistan Airways отменяет ряд рейсов в Турцию

Узбекистан 2 мая 2021 17:18 (UTC+04:00)
Uzbekistan Airways отменяет ряд рейсов в Турцию

Авиакомпания Uzbekistan Airways отменяет ряд рейсов в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этой стране, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".

С 29 апреля до 17 мая в Турции введён полный локдаун, в его рамках также будет действовать круглосуточный комендантский час.

Отменяются следующие рейсы Uzbekistan Airways в Турцию:

  • 14 мая. HY 273/274. Ташкент — Стамбул — Ташкент;
  • 7, 10 и 14 мая. Самарканд — Стамбул — Самарканд;
  • 1, 5, 8, 12 и 15 мая. Фергана — Стамбул — Фергана;
  • 2, 9 и 16 мая. Ургенч — Стамбул — Ургенч.

Дневные рейсы Ташкент — Стамбул — Ташкент (HY 271/272) будут выполняться без изменений.

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