Uzbekistan Airways отменяет ряд рейсов в Турцию
Авиакомпания Uzbekistan Airways отменяет ряд рейсов в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этой стране, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".
С 29 апреля до 17 мая в Турции введён полный локдаун, в его рамках также будет действовать круглосуточный комендантский час.
Отменяются следующие рейсы Uzbekistan Airways в Турцию:
- 14 мая. HY 273/274. Ташкент — Стамбул — Ташкент;
- 7, 10 и 14 мая. Самарканд — Стамбул — Самарканд;
- 1, 5, 8, 12 и 15 мая. Фергана — Стамбул — Фергана;
- 2, 9 и 16 мая. Ургенч — Стамбул — Ургенч.
Дневные рейсы Ташкент — Стамбул — Ташкент (HY 271/272) будут выполняться без изменений.
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