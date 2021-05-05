Узбекистан и Япония наращивают сотрудничество в энергетической сфере

В Посольстве Узбекистана в Японии проведены встреча с генеральным менеджером компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd» Кейичи Онуки, его заместителем Масасиде Йосинари, а также генеральным менеджером и помощником генерального менеджера компании «Marubeni» Сатоси Фудзи и Ютакой Макино, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе переговоров представители компаний поделились информацией об итогах визита в Узбекистан и успешном завершении проекта по внедрению высокоэффективных когенерационных газотурбинных установок мощностью 17 МВт.

Проект реализуется в соответствии с постановлением президента от 21 февраля 2017 года «О мерах по реализации проекта «Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ и Ферганской котельной РК-3».

Он предусматривает внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных установок на Ферганской ТЭЦ мощностью 17 МВт. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить генерирующие мощности Ферганской долины и позволит «Ферганской ТЭЦ» дополнительно вырабатывать ежегодно 197,24 миллиона кВт.ч электрической энергии, а также 214,5 тысячи Гкал тепловой энергии.

На первом этапе реализации проекта в декабре 2019 года была сдана в эксплуатацию газотурбинная установка мощностью 7 МВт, расположенная в 17 км от АО «Ферганская ТЭЦ» рядом с котельной РК-3.

На встрече стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в реализации других проектов, направленных на развитие энергетического сектора Узбекистана, в частности по совершенствованию системы теплоснабжения и внедрению передовых японских технологий в производство.

По итогам переговоров достигнута договоренность о продолжении работы по указанным направлениям при поддержке диппредставительства.