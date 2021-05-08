В Ташкенте состоится заседание узбекско-французской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с временным поверенным в делах Франции Брисом Рокфёем, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в ходе встречи были рассмотрены текущее состояние многопланового узбекско-французского сотрудничества, необходимые меры по его расширению, а также вопросы, связанные с реализацией совместных проектов и инициатив.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к 8-му заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Францией, которое состоится 11 мая текущего года в г.Ташкенте. Стороны рассмотрели повестку дня мероприятия, включающую широкий спектр вопросов взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, туризма, транспорта, сельского хозяйства и других областях. Сформирован солидный пакет двусторонних документов, подписание которых обеспечит реализацию крупных промышленных и социальных проектов.

Отмечалось, что в рамках МПК намечено проведение Узбекско-французского бизнес-форума, организуемого совместно с Движением французских предпринимателей «MEDEF International», в котором ожидается участие более 50 представителей крупных французских компаний и банков, а также профильных министерств, ведомств и частных компаний Узбекистана.

По итогам встречи была достигнута договоренность о налаживании тесного взаимодействия по активизации двустороннего партнерства и наполнению повестки предстоящих мероприятий практическим содержанием.