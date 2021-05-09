Черешня из Ферганской области Узбекистана пошла на экспорт

Фермеры Ферганской области Узбекистана начали экспорт первой черешни. Ягоды поставляются из Кувинского района и города Кувасай, передает Trend со ссылкой на "Нуз.Uz"

В пресс-службе Государственного таможенного комитета сообщили, что партии черешни были провезены через приграничные таможенные посты «Водий», «Маргилан» и «Кувасай». Экспорт ягод идет в Россию, Кыргызстан и Казахстан.

По статистике ГТК, в 2020 году на таможенных постах Ферганской области было оформлено 13,3 тысячи тонн экспортируемой черешни, которую отправляли в Россию, Китай, Южную Корею, ОАЭ, Литву, Польшу, Украину, Бельгию, Кыргызстан и Казахстан. Общая стоимость черешни составила 30 миллионов долларов США.