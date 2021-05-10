В Узбекистане действуют 23 свободные экономические зоны и 348 малых промышленных зоны

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ), посвященная обсуждению дальнейшего развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры свободных экономических и малых промышленных зон в республике, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации МИВТ, в мероприятии приняли участие первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Азиз Воитов, а также эксперты и сотрудники министерства.

Отмечалось, что принятое главой государства решение о дальнейшем совершенствовании деятельности свободных экономических и малых промышленных зон является важным шагом в повышении эффективности задействования экономического потенциала Республики и улучшении условий для развития промышленности и предпринимательства.

Было озвучено, что в настоящее время в стране функционируют 23 свободные экономические зоны общей площадью 8,8 тысячи гектаров, из которых на 3,9 тысячи гектаров размещено 895 инвестиционных проектов на общую сумму 5,3 миллиарда долларов США. Порядка 5 тысяч гектаров остаются незадействованными, а это означает, что на них возможно размещение новых инвестиционных проектов, создание промышленных мощностей и дополнительных рабочих мест. При этом подчеркивалось, что около половины данных площадей пока не обеспечены необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Также в республике существуют 348 малых промышленных зон, общая площадь которых составляет 2,4 тысячи гектаров. На 1,6 тысячи гектаров размещено 3587 инвестиционных проектов стоимостью 16,7 трилллиона сумов. В то же время 60 функционирующих малых промышленных зон не в полной мере обеспечены необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Обеспеченность подключения свободных экономических и малых промышленных зон к сетям инженерных коммуникаций является одним из ключевых факторов благоприятной среды для стимулирования ускоренного развития их деятельности, в связи с чем, в текущем году на мероприятия по строительству внешних инженерно-коммуникационных сетей для свободных экономических и малых промышленных зон выделено 1,6 триллиона сумов, а в 2022 году – 1,8 триллиона сумов.

Реализация этих мероприятий позволит обеспечить инженерно-коммуникационной инфраструктурой 3,2 из 4,9 тысячи гектаров пустующих земель в свободных экономических зонах и 822 гектара в малых промышленных зонах. В соответствии с документом был утвержден адресный список по обеспечению каждой свободной экономической зоны и малой промышленной зоны необходимой инфраструктурой.

В текущем году в свободных экономических зонах планируется запустить 332 проекта на сумму 1,1 миллиарда долларов, а в малых промышленных зонах – 1 845 проектов на сумму 9,5 триллиона сумов. Их реализация позволит создать 20298 новых рабочих мест. Данные проекты реализуются в таких перспективных сферах, как нефтегазовая отрасль, электротехника, производство строительных материалов, легкая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и туризм. Их имплементация также позволит до конца текущего года дополнительно экспортировать продукцию на 400 миллиона долларов, произвести импортозамещающих товаров на 350 миллиона долларов и обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет в размере свыше 2 триллиона сумов.

По итогам пресс-конференции представители средств массовой информации, присутствовавшие на мероприятии, задали вопросы по интересующим их темам и получили подробные ответы.