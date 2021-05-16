Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы развития торгово-экономических связей

В Ташкенте под сопредседательством премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова и премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода состоялось 8-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В ходе встречи было подчеркнуто, что открытый, доверительный и конструктивный диалог между лидерами двух государств способствовал выходу двусторонних отношений на новый уровень стратегического партнерства, укреплению атмосферы дружбы и взаимопонимания между двумя братскими народами.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами в свете подготовки предстоящего визита президента Республики Узбекистан в Республику Таджикистан в текущем году.

В ходе переговоров были рассмотрены потенциальные возможности для дальнейшего наращивания товарооборота с доведением его объема до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы. В данном контексте состоялось обсуждение совместных мер по укреплению промышленной кооперации, сотрудничества в горнорудной и электротехнической отраслях, энергетике и транспортной сфере, а также по дальнейшему развитию межрегиональных контактов.

Достигнуты договоренности о совместной подготовке к реализации ряда инвестиционных проектов в сферах сельскохозяйственного машиностроения, развития и модернизации авто- и железнодорожной инфраструктуры.

По итогам заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписан протокол, отражающий важные договоренности, достигнутые в ходе мероприятия, и основные направления дальнейшего многопланового партнёрства. Также, в рамках пребывания в Узбекистане, таджикская делегация посетила ряд промышленных предприятий и объектов.