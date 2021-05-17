Нидерланды вносят вклад в развитие сельского хозяйства в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Нидерланды видят возможности для дальнейшего укрепления экономических связей с Узбекистаном, сообщили в понедельник Тренд в министерстве иностранных дел Нидерландов.

Как отметили в МИД, Нидерланды имеют ограниченные, но конструктивные двусторонние торговые связи с Узбекистаном, уделяя основное внимание сельскохозяйственному сектору.

Нидерланды являются вторым экспортером сельскохозяйственной продукции в мире и имеют большой опыт в этой сфере. Страна также имеет большой опыт в сфере водных ресурсов и энергетическом секторе, сказали в министерстве.

"В последние годы правительство Узбекистана сосредоточилось на реформировании экономики, укреплении верховенства права и привлечении большего количества прямых иностранных инвестиций. Мы с большим интересом следим за этими событиями и видим возможности для дальнейшего укрепления экономических связей. Это также причина для проведения маркетинговых исследований в секторах здравоохранения, инфраструктуры и круговой экономики», — добавили в министерстве.

Согласно информации, вместе с правительством Узбекистана, научно-исследовательскими институтами, частным сектором и при поддержке международных финансовых организаций Нидерланды вносят вклад в дальнейшее развитие садоводство и животноводства в Узбекистане.

Доказательством этого сотрудничества могут служить торговые миссии Нидерландов в области сельского хозяйства в Узбекистан, организованные министерством сельского хозяйства, природы и качества пищевых продуктов Нидерландов, которые работали в Ташкенте, Намангане и Самарканде с 2018 по 2020 годы.

Кроме того, в апреле 2021 года министерство энергетики Узбекистана подписало инвестиционное соглашение с голландской компанией Stone City Energy на строительство новой тепловой электростанции (ТЭС) в Сурхандарьинской области.

Согласно информации, стоимость проекта строительства ТЭС мощностью 1,560 МВт составляет 1,2 миллиарда долларов. Запуск проекта намечен на конец 2024 года.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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