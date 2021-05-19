Узбекистан и Индонезия готовы к расширению партнерства

Заместитель Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков вчера принял делегацию во главе с заместителем спикера Палаты представителей парламента Индонезии по вопросам промышленности и развития Рахматом Гобелем, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), состоялось обсуждение перспектив углубления узбекско-индонезийского сотрудничества в политической, инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Индонезийской стороной была дана высокая оценка осуществляемым в Узбекистане структурным преобразованиям и достигнутым результатам в экономическом развитии и совершенствовании государственного управления, а также отмечена важность активизации двустороннего взаимодействия по всем направлениям, как с ключевым партнером в Центральной Азии.

Стороны отметили важность интенсификации взаимных контактов, в том числе путем взаимных визитов правительственных и деловых кругов двух стран. Согласовано, что в ближайшее время профильные министерства и ведомства обоих государств приступят к подготовке проведения во второй половине текущего года очередного заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Индонезией, а также Узбекско-индонезийского бизнес-форума в г.Ташкенте. Также будет организован визит узбекской делегации в г.Джакарту для проведения двусторонних встреч и переговоров с руководством министерств и ведомств Индонезии.

Отмечен значительный потенциал для наращивания инвестиционного сотрудничества – достигнута договоренность о проработке перспективных проектов по созданию совместных производств в сельскохозяйственной, электротехнической, химической, обувной и кожгалантерейной отраслях с перспективой последующего экспорта выпускаемой продукции в страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Стороны также обозначили готовность к реализации практических мер по увеличению объемов двустороннего товарооборота путем расширения взаимных поставок продукции узбекского и индонезийского производства, востребованной на рынках двух стран, а также укрепления соответствующей правовой базы за счет ускорения подготовки к подписанию соглашений о преференциальной торговле и о сотрудничестве в области карантина растений.

Отдельное внимание было уделено вопросам активизации сотрудничества в области развития гостиничного бизнеса и сферы туризма. В частности, в августе текущего года намечен визит в Узбекистан представителей Совета улемов Индонезии с включением в его состав индонезийских деловых кругов в целях обсуждения перспектив сотрудничества в сфере паломнического туризма между двумя странами.

По итогам встречи было согласовано, что стороны в ближайшее время разработают расширенную «Дорожную карту», включающую в себя конкретные практические меры по качественной и своевременной реализации всех достигнутых договоренностей.