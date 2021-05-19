Российская компания стала владельцем ведущего предприятия бумажной промышленности Узбекистана

Из опубликованного на Едином портале корпоративной информации сообщения следует, что российское ООО «Управляющая компания Николь-Пак» приобрела 99,84% ценных бумаг ангренского АО ИИ «Angren pack». Сумма внебиржевой сделки не разглашается, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Акционерное общество «Angren pack» — ведущее предприятие бумажной промышленности Узбекистана. Является крупнейшим производителем тарного картона, бумаги и гофротары в Центральной Азии, а также крупным производителем туалетной бумаги, бумажных салфеток и полотенец. За более чем 23-летнюю историю присутствия на рынке бумаги и картона комбинат зарекомендовал себя надежным партнером.

Напомним, что контрольный пакет акций ОАО ИИ “Sanoatqalinqogozsavdo’’ (бывший Промкартонторг) в 2011 году приобрела чешская компания” Paper Mill Holding”, с целью привнести в производство новые технологии и улучшить качество выпускаемой продукции до уровня европейских стандартов.

В июне 2018 года контрольный пакет акций выкупила российская компания Николь- Пак, говорится на сайте ангренского АО ИИ «Angren pack

Завод производит бумагу для гофрирования, картон, гофроящики различного назначения и типов с многоцветной печатью, склеенный и переплетный картон для полиграфической и книжной промышленности, туалетную бумагу и бумажные салфетки из макулатуры..

Сегодня производственная мощность компании Angren pack составляет 50 тыс. тонн бумаги и 35 млн м2 гофрокартона в год. Продукция комбината пользуется спросом не только на внутреннем рынке, но и странах ближайшего зарубежья. Является успешным экспортером бумажной продукции в республики Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Афганистан и другие.

Потребителями продукции комбината являются ведущие предприятия пищевой, масложировой и винно-водочной, текстильной и легкой промышленности, фармацевтической и других отраслей.