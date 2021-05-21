Казахстан остается самым крупным импортером узбекских овощей и фруктов

Казахстан за четыре месяца 2021 года остается самым крупным импортером узбекских овощей и фруктов в стоимостном выражении, говорится в данных Госкомстата Узбекистана, передает Trend со ссылкой на "Nuz.Uz".

В январе-апреле 2021 года в соседнюю страну было отгружено 146,7 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на $41,4 млн. с удельным весом 22,3 в общем объеме экспорта.

Вторым крупным потребителем сельхозпродукции из Узбекистана стала Российская Федерация, куда за четыре месяца было вывезено 58,8 тыс. тонн овощей и фруктов на $37 млн. с удельным весом 19,9% в общереспубликанском экспорте плодоовощей.

В КНР за этот период было отгружено 28,9 тыс. тонн плодоовощной продукции на $24,3 млн. с удельным весом 13,1%.

После КНР следует Пакистан, куда отправлено 10,8 тыс. тонн сельхозпродукции на $20 млн. (10,7).

По официальным данным, объем экспорта плодоовощной продукции составил 327,9 тыс. тонн и, в стоимостном выражении, превысил $186 млн. (темпы увеличения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, соответственно составили 0,5 %). Было экспортировано 263 тыс. тонн овощей на сумму $123,4 млн. (темпы увеличения в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составили 2 %). На экспорт отправлено 34,3 тыс. тонн плодов и ягод на сумму $29,3 млн. (снижение в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составило 13,5 %).

В январе-апреле 2021 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 5,3 % и снизилась на 0,3% по сравнению январем-мартом.

Официальная статистика зафиксировала, что по итогам января-апреля 2021 года внешнеторговый оборот республики достиг $10, 3 млрд., который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на $378,8 млн. (- 3,5 %).

Из общего объема ВТО экспорт составил $3, 48 млрд. (к январю-апрелю 2020 года отмечено снижение на 19,1 %), а импорт – $6, 84 млрд. (увеличение на 7 %). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму $3, 35 млрд., отмечено в сообщении Госкомстата.