Шавкат Мирзиёев предложил странам ЕАЭС возобновить регулярное авиасообщение

21 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в формате видеоконференции принял участие в очередном заседании высшего Евразийского экономического совета и выдвинул ряд важных предложений, передает Trend со ссылкой на "Kun.Uz".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в повестку дня мероприятия вошли актуальные вопросы практического сотрудничества в различных отраслях экономики, а также совершенствования деятельности ЕАЭС.

В своем выступлении президент отдельно остановился на наиболее важных задачах, решение которых требует скоординированных подходов.

В частности, особо отмечены:

- значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговых отношений, в том числе путем устранения барьеров и сближения нетарифных мер регулирования торговли;

- важность углубления промышленной кооперации ведущих предприятий и регионов наших стран, продвижения проектов в отраслях реального сектора экономики и по обеспечению продовольственной безопасности, с привлечением Евразийского банка развития;

- решение актуальных вопросов в транспортно-транзитной сфере и расширение взаимных преференций в целях роста объёмов грузоперевозок.

С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации и проводимых мер по вакцинации населения, предложено возобновить регулярное авиа- и железнодорожное сообщение между странами региона.

Кроме того, рассматривается возможность подключения Узбекистана к цифровым платформам ЕАЭС по налоговому и таможенному администрированию, промышленности, трудовой миграции и туризму, а также изучаются возможности сотрудничества по ряду других приоритетных направлений.

В заключение президент Узбекистана еще раз подчеркнул важность достижения конкретных и ощутимых результатов взаимодействия нашей страны с Евразийским экономическим союзом в качестве государства-наблюдателя.