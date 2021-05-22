Президент Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

21 мая Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в формате видеоконференции принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Узбекистан получил статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе в ходе саммита этой Организации 11 декабря прошлого года.

За прошедший период был подписан Меморандум о взаимодействии с Евразийской экономической комиссией и трёхлетний План мероприятий по его реализации. Представители нашей страны участвуют в различных многосторонних мероприятиях ЕАЭС. В апреле этого года в городе Ташкенте проведены заседание Совета по промышленной политике объединения и международная выставка «Иннопром».

В нынешнем заседании Высшего совета, прошедшем под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, также приняли участие Почётный Председатель Совета, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Кубы – страны-наблюдателя при ЕАЭС Мигель Бермудес и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В повестку дня мероприятия вошли актуальные вопросы практического сотрудничества в различных отраслях экономики, а также совершенствования деятельности ЕАЭС.

В своем выступлении глава нашего государства отдельно остановился на наиболее важных задачах, решение которых требует скоординированных подходов.

В частности, особо отмечены:

- значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговых отношений, в том числе путем устранения барьеров и сближения нетарифных мер регулирования торговли;

- важность углубления промышленной кооперации ведущих предприятий и регионов наших стран, продвижения проектов в отраслях реального сектора экономики и по обеспечению продовольственной безопасности, с привлечением Евразийского банка развития;

- решение актуальных вопросов в транспортно-транзитной сфере и расширение взаимных преференций в целях роста объёмов грузоперевозок.

С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации и проводимых мер по вакцинации населения, предложено возобновить регулярное авиа- и железнодорожное сообщение между странами региона.

Кроме того, рассматривается возможность подключения Узбекистана к цифровым платформам ЕАЭС по налоговому и таможенному администрированию, промышленности, трудовой миграции и туризму, а также изучаются возможности сотрудничества по ряду других приоритетных направлений.

В заключение Президент Республики Узбекистан еще раз подчеркнул важность достижения конкретных и ощутимых результатов взаимодействия нашей страны с Евразийским экономическим союзом в качестве государства-наблюдателя.