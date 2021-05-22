По итогам января-апреля 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 10,32 млрд долларов США, который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, снизился на 378,8 млн долларов США снижение на 3,5%. Об этом сообщает Госкомстат РУз, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Из общего объема экспорт составил 3 млрд 482 млн долларов США (к январю-апрелю 2020 года отмечено снижение на 19,1%), а импорт – 6 млрд 840,4 млн долларов США (увеличение на 7,0%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 3 млрд 358,4 млн долларов США.

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности также наблюдается активный внешнеторговый баланс с шестью странами, в частности с такими, как Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Канада и Иран. С остальными 14-ю странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 156 страной мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (20,5%), Российской Федерацией (17,8%), Казахстаном (11,8%), Турцией (9,3%), Республикой Корея (4,8%), Кыргызстаном (2,4%) и Афганистаном (2,3%).