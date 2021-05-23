За 4 месяца в Узбекистан завезено 156 электромобилей

В январе-апреле в Узбекистан было импортировано 156 электромобилей — это больше показателя за весь 2020 год и в четыре раза больше, чем в 2019 году. Большая их часть завозится из Китая, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".

В апреле в Узбекистан было импортировано 65 электромобилей, следует из данных Государственного комитета по статистике.

Всего за первые четыре месяца в страну было поставлено 156 электромобилей, что больше, чем за весь 2020 год (131) и в четыре раза больше, чем в 2019 году (39).

Большая часть электромобилей завезена из Китая — 119. Далее идут Турция (24), Южная Корея и США (по 4), Германия (3), Литва и Испания (по 1).

В разрезе регионов в январе-апреле в Ташкент импортировано 150 электромобилей, в Самаркандскую и Андижанскую области — по 2, Ташкентскую и Сырдарьинскую — по 1.

В денежном выражении импорт электромобилей с начала года составил 3,4 млн долларов.

Импорт электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами. Сейчас депутаты обсуждают поправки в Налоговый кодекс об освобождении приобретаемых и временно ввозимых электромобилей от автосборов.

Декабрьским постановлением правительства запланировано разработать «дорожную карту» по установке зарядных станций для электротранспорта.