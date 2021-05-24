Назначен новый посол Румынии в Узбекистане

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 мая принял вновь назначенного посла Румынии Даниела Кристиана Чобану. Как передает Trend со ссылкой на gazeta.uz, об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Министр поздравил посла с началом работы в Узбекистане и пожелал ему успехов. Они обсудили развитие узбекско-румынских отношения и взаимодействие сторон в рамках международных организаций.

Даниел Кристиан Чобан сменил Ромео Станчу, возглавлявшего дипмиссию Румынии в Узбекистане с 2012 года по декабрь 2020 года.