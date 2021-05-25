В Термезе начинаются совместные мероприятия деловых кругов Узбекистана и Афганистана

24-26 мая в городе Термезе Сурхандарьинской области проходят бизнес-форум с участием узбекских и афганских бизнесменов, региональная и межотраслевая промышленная ярмарка и кооперационная биржа, а также выставка национальной продукции «Made in Uzbekistan», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации Депртамента экономической дипломатии МИД, на этих мероприятиях продемонстрирует свою продукцию ряд отечественных предприятий. Для них созданы условия для проведения переговоров с афганскими гостями по вопросам экспорта и инвестиций.

В мероприятиях также будут продемонстрированы производственные и экспортные потенциалы всех районов Сурхандарьинской области, а также Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Андижанской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Навоийской областей и города Ташкента.

Для участия в данных мероприятиях в Узбекистан из Афганистана прибыли более 70 представителей деловых кругов, а также губернаторы и официальные лица ряда провинций этой страны.

Основные мероприятия состоятся 25 мая во Дворце искусств города Термеза, а также на прилегающих открытых площадках.

Следует отметить, что по итогам января-апреля текущего года торговый оборот между Узбекистаном и Афганистаном составил 234,6 миллиона долларов (+9%), в том числе экспорт – 234 миллиона долларов (+9,1%).