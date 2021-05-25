Узбекистан и ЕС активизируют совместную работу по увеличению товарооборота

24 мая текущего года заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – министр инвестиций и внешней торговли С.Умурзаков принял Специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Питера Буриана, передает Trend со ссылкой на xs.uz.

Обсуждены текущее состояние и перспективы политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и ЕС.

Отмечено, что Узбекистан существенно продвинулся в процессах либерализации социально-экономических институтов, улучшения инвестиционного климата, повышения прозрачности экономики и деловой среды и других направлениях реформирования. Европейской стороной была выражена приверженность дальнейшему оказанию финансово-технического содействия осуществлению реформ в Узбекистане.

В ходе диалога стороны наметили приоритетные сферы для дальнейшего практического взаимодействия. Достигнута договоренность об активизации совместной работы по увеличению товарооборота между Узбекистаном и странами ЕС. Глава иностранной делегации выразил готовность ЕС оказать содействие в проведении семинаров и других необходимых мероприятий по улучшению осведомленности использования преимуществ преференций «GSP+» среди экспортеров и соответствующих министерств и ведомств.

Также будет продолжено сотрудничество по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию – в ближайшее время будут организованы двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров и услуг, а также по вопросам поддержки сельского хозяйства. Помимо этого, стороны договорились об активизации переговоров по согласованию текста СРПС с целью его утверждения до конца текущего года.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития регионального сотрудничества – европейская сторона приветствовала усилия Узбекистана по укреплению торгово-экономических и транспортно-логистических связей со странами Центральной Азии и Афганистаном и выразила готовность к многоплановому взаимодействию в данном направлении.

В завершение стороны наметили дальнейшие практические действия в рамках обсуждённых направлений сотрудничества. П.Бурианом было озвучено, что в ближайшее время он завершит работу в качестве Специального представителя ЕС, в связи с чем узбекской стороной была выражена благодарность за существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества, продвижение вопросов региональной интеграции и укрепление безопасности в Центральной Азии.